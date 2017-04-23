СМИ: в Лондоне около сотни пожарных борются с огнем на складе

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Порядка ста пожарных пытаются потушить пламя, вспыхнувшее на складе в восточной части Лондона, пишет газета Standard.

На опубликованных фотографиях можно увидеть, как клубы густого черного дыма вздымаются над районом Дагенхам. По словам представителя столичной пожарной бригады, в здании склада находится около ста тонн различных отходов.

Сообщается, что в настоящее время пожар взят под контроль. Начато расследование причин возгорания.

По данным газеты, это уже второй за сутки крупный пожар на складе – первый произошел ранее в районе Барнет на севере британской столицы.