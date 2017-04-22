Суд арестовал фигуранта "дела" Курченко по вывозу нефтепродуктов

КИЕВ, 22 апр — РИА Новости. Суд арестовал одного из заместителей генерального директора Одесского нефтеперерабатывающего завода по подозрению в причастности к вывозу нефтепродуктов в рамках "дела" бизнесмена Сергея Курченко, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Серьезный шаг в деле Курченко. В пятницу в г. Борисполе прокуратурой Одесской области задержан заместитель генерального директора ОАО "Одесский НПЗ" Веремиев, который отвечал за организацию фиктивного вывоза нефтепродуктов… Сегодня суд арестовал подозреваемого с возможностью залога в 15 миллионов гривен (более 561 тысяч долларов)", — написал Луценко на своей странице в соцсети Facebook.

Он отметил, что, по данным следствия, под руководством Веремиева на Одесском нефтеперерабатывающем заводе во времена экс-президента Виктора Януковича был оформлен фиктивный вывоз в порядке реэкспорта более 700 тысяч тонн светлых нефтепродуктов, которые фактически были реализованы подконтрольными "преступной организации фиктивными предприятиями на территории Украины без уплаты обязательных таможенных платежей и сборов". В результате таких действий в государственный бюджет Украины не поступило налогов на сумму более 2,1 миллиарда гривен (свыше 78,5 миллиона долларов по текущему курсу).

Курченко — украинский бизнесмен, владелец ГК ВЕТЭК, "Газ Украины". Также бизнесмену принадлежат "Брокбизнесбанк" и "РеалБанк". После смены власти на Украине генпрокуратура обвинила Курченко в присвоении имущества госпредприятия "Укргаздобыча", а также в контрабанде и незаконной реализации нефтепродуктов. В марте 2016 года генеральная прокуратура Украины заявила, что подозревает олигарха Курченко в руководстве преступной организацией, которая с 2010 по начало 2014 года совершила тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере хозяйственных операций со сжиженным газом.

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