Экс-советник Трампа высмеял заявления о связях с "российскими агентами"

МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Бывший советник Дональда Трампа Картер Пейдж в эфире CNN прокомментировал сообщения о том, что "сотрудники российских спецслужб" якобы пытались через него получить доступ к предвыборному штабу Трампа.

"Это действительно новость, я прочитал ее с восторгом. "Россия пыталась использовать советников Трампа, чтобы внедриться в предвыборную кампанию". Вспомните заголовки последних месяцев: "Кампания Трампа в сговоре", там происходит нечто гнусное <…> А теперь произносят слово "пыталась", — сказал Пейдж.

Он отметил, что за последний год было немало "попыток", но они относятся к СМИ, которые старались распространять ложные сообщения, в том числе о "компромате" на Трампа.

"Все, о чем я когда-либо разговаривал с кем-то из российских чиновников, не выходит за рамки общедоступной, несущественной информации", — подчеркнул Пейдж.

Ранее CNN со ссылкой на источники в ФБР сообщил, что российская сторона якобы пыталась внедриться в предвыборный штаб Дональда Трампа через его бывшего советника Картера Пейджа. О его предполагаемых контактах с представителями российских спецслужб СМИ писали не раз, Пейдж последовательно опровергал эти обвинения.

В Москве неоднократно подчеркивали, что заявления о вмешательстве России в американские выборы не имеют под собой никаких оснований и не опираются на факты. Обвинения опровергает и Белый дом. Дональд Трамп называет их "охотой на ведьм" и реакцией соперников на поражение на выборах.