CNN: "спецслужбы РФ" хотели внедриться в кампанию Трампа через Пейджа

ВАШИНГТОН, 22 апр – РИА Новости. В ФБР утверждают, что летом 2016 года "сотрудники российских спецслужб" якобы пытались использовать советников Дональда Трампа, чтобы "внедриться" в его предвыборную кампанию, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в правительстве США.

Как утверждает источик телеканала, российская сторона, в частности, пыталась внедриться в кампанию Трампа через его экс-советника Картера Пейджа. При этом, как утверждает источник СМИ, неизвестно, знал ли сам Пейдж о том, что его используют и, "учитывая специфику работы русских, мог не знать, что общается с российскими агентами".

Телеканал сообщает, что ФБР предположило, что Пейдж "мог быть скомпрометирован российской разведкой" после его вступления в московском вузе в июле 2016 года. В своей речи тогда Пейдж критически отзывался о политике США в отношении России. Как сообщил источник телеканала, ФБР опасалось, что "российские агенты" поддерживают контакт с Пейджем как на территории России, так и в США.

Газета New York Times со ссылкой на неназванного правительственного чиновника сообщала, что министерство юстиции США получило в прошлом году секретный ордер от суда на прослушку Картера Пейджа — бывшего советника Дональда Трампа — на основе якобы имеющихся доказательств того, что он является российским агентом.

Ранее СМИ опубликовали материал о том, что Пейдж в прошлом якобы имел контакты с представителями российской разведки, события, как утверждается, произошли еще в 2013 году, когда Трамп не собирался баллотироваться в президенты, а Пейдж не был его советником. За три года до этого он работал консультантом в области энергетики. Именно в таком качестве, как писали СМИ, его пытались завербовать "российские шпионы". А в скандальном докладе с компроматом на Трампа, составленном бывшим сотрудником MИ-6 Кристофером Стилом, утверждалось, что в ходе визита в Москву в июле 2016 года экс-советник якобы тайно встречался с главой "Роснефти" Игорем Сечиным. Эту информацию Пейдж уже опровергал.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США. Утечки в СМИ о том, что представители предвыборного штаба Дональда Трампа постоянно общались с представителями российской разведки, в Кремле также назвали не опирающимися на факты. Опровергает их и Белый дом, и сам Трамп, называя подобные сообщения "охотой на ведьм" и политически мотивированными действиями его противников в ответ на поражение на выборах.