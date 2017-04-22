Скрипка извинился перед пранкерами за слова о гетто для русскоязычных

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Лидер украинской рок-группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка в телефонном разговоре с пранкерами извинился за высказывание о необходимости создания "гетто" для русскоязычных граждан Украины.

"Я извиняюсь перед вами, перед всеми русскоязычными, людьми, которые на других языках разговаривают, я перед ними извиняюсь", — сказал музыкант, обращаясь к пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову, известным как Вован и Лексус, которые позвонили ему от имени министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Вместе с тем, Скрипка заявил, что слова про "гетто" были произнесены в разговоре со студентами в неформальной обстановке. "Я пошутил про людей, которые не учат украинский язык", — сказал он. Музыкант также сообщил, что его позиция о необходимости поддержки украинского языка не изменилась.

Ранее Скрипка заявил, что граждане, которые не могут выучить украинский язык, "имеют низкий IQ" и "социально опасны", и призвал создать для них гетто. Его высказывание вызвало негативную реакцию многих политиков и общества. Так, представитель МИД России Мария Захарова предложила оформить слова Скрипки в виде растяжек и развесить по всему Киеву от аэропорта Борисполь до Крещатика.