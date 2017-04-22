В Париже на вокзале задержали вооруженного ножом мужчину

ПАРИЖ, 22 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. На Северном вокзале в Париже задержали вооруженного ножом мужчину, передает телеканал BFMTV.

Мужчина с ножом в руке пытался подойти к патрулю жандармов. При задержании он не оказал сопротивления, однако само происшествие спровоцировало панику среди пассажиров.

Этот инцидент произошел накануне первого тура выборов президента Франции и спустя два дня после теракта на Елисейских полях.

На месте происшествия работают кинологи с собаками.

Вечером 20 апреля на Елисейских полях произошла перестрелка, в которой погиб один полицейский, еще двое получили ранения. Нападавшего ликвидировали ответным огнем. Прокурор Парижа Франсуа Моленс квалифицировал нападавшего как террориста. Террористическая группировка ИГ* взяла на себя ответственность за стрельбу.

Выборы президента Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая.

ALERTE INFO — Paris: mouvement de foule à la Gare du Nord après l'interpellation d'un homme armé d'un couteau https://t.co/sZ3v7mia73 pic.twitter.com/vERRknDRb2 — BFMTV (@BFMTV) 22 апреля 2017 г.

* Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.