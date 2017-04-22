Двум подозреваемым в подготовке теракта во Франции продлили срок задержания

ПАРИЖ, 22 апр – РИА Новости. Срок задержания двух подозреваемых в подготовке теракта перед выборами во Франции продлен еще на сутки, сообщает в субботу BFMTV.

Во вторник 18 апреля в Марселе на юге Франции были задержаны двое подозреваемых в подготовке теракта на завершающем этапе президентской гонки. Двое молодых людей — 29-летний Махидин Мерабе и 23-летний Клеман Бор — были известны французским спецслужбам. При обыске у них обнаружили фотографию, на которой запечатлен автомат, патроны, газета с изображением кандидата в президенты Франсуа Фийона и флаг запрещенной в РФ террористической группировки ИГ*. Были также изъяты не менее трех килограммов взрывчатого вещества и несколько единиц огнестрельного оружия.

Как отмечает телеканал, обычно срок задержания не превышает четырех суток, но данный случай рассматривается как исключительный. Такая процедура возможна только в том случае, если у следствия есть основания полагать, что существует опасность совершения теракта.

Подозреваемые по-прежнему отказываются давать показания.

* Террористическая группировка ИГ ("Исламское государство") запрещена в России.