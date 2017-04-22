Северокорейские СМИ сообщили о возможной войне "за воссоединение с Югом"

ТОКИО, 22 апр – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Пхеньян в случае дальнейших провокаций со стороны США может начать "великую войну" за воссоединение Севера и Юга, говорится в опубликованном в субботу комментарии центральной в КНДР партийной газеты "Нодон Синмун".

"США основательно сошли с ума. Они промахнулись с запугиванием КНДР и попытками добиться чего-то путем размещение стратегических бомбардировщиков, авианосцев и так далее. Армия и народ КНДР никогда не будут напуганы подобным блефом", — отмечается в сообщении.

"Дни, когда США угрожали КНДР ядерным оружием, прошли…. США стремятся завладеть КНДР за счет усилий Японии и Южной Кореи, намеренно провоцируя последних и доводя ситуацию на Корейском полуострове до "грани войны", — подчеркивает издание.

В ответ "на такие враждебные действия и провокации КНДР ответит превентивными ударами и великой войной за национальное воссоединение", заявила "Нодон Синмун".

На Корейском полуострове сохраняется геополитическая напряженность. В воскресенье объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи сообщил о неудачном пуске ракеты КНДР. В то же время вице-президент США Майк Пенс, который посетил ранее в понедельник разделяющую Корейский полуостров демилитаризованную зону, заявил, что в отношении КНДР у Вашингтона "стратегическому терпению пришел конец".

Ситуация вокруг КНДР обострилась и с подходом к Корейскому полуострову ударной группы военных кораблей США во главе с авианосцем "Карл Винсон", поскольку после удара американских крылатых ракет по Сирии СМИ стали активно развивать тему возможности таких же действий против КНДР.