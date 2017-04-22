Украинские военные обвинили ополченцев в 41 нарушении перемирия в Донбассе

КИЕВ, 22 апр — РИА Новости. Украинские силовики обвинили ополченцев в 41 нарушении "режима тишины" в Донбассе за сутки, двое военных ранены.

"Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной. За минувшие сутки подразделения оккупационных войск осуществили 41 провокационный обстрел позиций Вооруженных сил Украины… Двое украинских военных получили ранения", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции украинских силовиков в Facebook.

Как заявляют силовики, на приморском направлении обстреливались опорные пункты ВСУ под Новотроицким, Марьинкой, Водяным, Гнутово, Лебединским и Широкино. Согласно заявлению пресс-центра, на донецком направлении обстрелам подверглись Троицкое, Каменка, Пески, Авдеевка, Шахта "Бутовка", Зайцево и Невельское. На луганском направлении, заявляют силовики, обстреливались Крымское, Станица Луганская и Желтое.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются обстрелы.