В Сан-Франциско порядка 90 тысяч человек остались без электроэнергии

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Порядка 90 тысяч человек остались без света в Сан-Франциско в результате перебоя в подаче электроэнергии, заявил мэр города Эд Ли.
В свою очередь компания Pacific Gas and Electric Company, которая занимается устранением аварии, в своем аккаунте в микроблоге Twitter сообщила, что в данный момент удалось восстановить подачу электроэнергии 15 тысячам человек.
"Подача электроэнергии восстановлена для 15 тысяч человек. Мы работаем настолько надежно и быстро, насколько это возможно … Приносим свои извинения и благодарим за терпение", — написала компания в своем микроблоге Twitter.