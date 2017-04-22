В Сан-Франциско порядка 90 тысяч человек остались без электроэнергии

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Порядка 90 тысяч человек остались без света в Сан-Франциско в результате перебоя в подаче электроэнергии, заявил мэр города Эд Ли.

"В Сан-Франциско произошел серьезный сбой в подаче электроэнергии, приблизительно 88 тысяч пострадали", — сообщил мэр.

В свою очередь компания Pacific Gas and Electric Company, которая занимается устранением аварии, в своем аккаунте в микроблоге Twitter сообщила, что в данный момент удалось восстановить подачу электроэнергии 15 тысячам человек.

"Подача электроэнергии восстановлена для 15 тысяч человек. Мы работаем настолько надежно и быстро, насколько это возможно … Приносим свои извинения и благодарим за терпение", — написала компания в своем микроблоге Twitter.