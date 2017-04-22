В Каракасе более 20 раненых были доставлены в госпитали после беспорядков

МЕХИКО, 22 апр – РИА Новости. После беспорядков в Каракасе в госпитали был доставлен 21 раненый, сообщил депутат парламента Венесуэлы Хосе Мануэль Оливарес.

Беспорядки и грабежи начались в районе Паррокия-дель-Валье вечером четверг и продолжались всю ночь. Ранее сообщалось о 10 погибших в ходе грабежей.

"(В больницы — ред.) были доставлены 13 пациентов с ударами электрическим током, из них восемь скончались, один находится в тяжелом состоянии, также доставлены восемь пациентов с огнестрельными ранениями, один из них скончался в отделении неотложной помощи университетского госпиталя Каракаса", – написал Оливарес в своем микроблоге в Twitter.

При этом прокуратура Венесуэлы сообщила в пятницу о начале расследования по факту гибели в общей сложности 11 человек в ходе грабежей в этом районе Каракаса. Большая часть жертв событий – молодые люди в возрасте до 30 лет.

Прокуратура отмечает, что большинство жертв умерли в результате воздействия электротока при попытке ограбить торговое заведение, где была сделана специальная защита при помощи электричества.

Массовые протесты в Венесуэле идут с 4 апреля, они начались после решения Верховного суда, серьезно ограничившего власть оппозиционной национальной ассамблеи. Решение впоследствии было отменено, однако сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда.