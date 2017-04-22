Прокурор в США сравнил Селезнева с вымышленным гангстером Тони Сопрано

СИЭТЛ, 22 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Прокурор в США сравнил осужденного по обвинению в кибермошенничестве Романа Селезнева с вымышленным гангстером Тони Сопрано из американского сериала "Клан Сопрано".

"Его сообщники обращались к нему, как к Тони Сопрано", — заявил в последнем слове на процессе прокурор Норман Барбоса. Он продемонстрировал фото Селезнева, позирующего на фоне картины, где сам Селезнев представлен в роскошном парчовом одеянии с орденами и лентами. Для сравнения Барбоса привел аналогичную картину, которую заказал себе вымышленный гангстер Сопрано, где тот изображен в парадном мундире XVIII века рядом с чистокровной лошадью.

По словам прокурора, это показывает, что Селезнев был не простым киберпреступником, а одним из лидеров преступного мира.

Также, по заявлению Барбосы, Селезнев "купался в успехе". Он показал фотографии из телефона Селезнева, на которых тот запечатлен со спортивной автомашиной на фоне храма Василия Блаженного в Москве и с друзьями на отдыхе.

В общей сложности обвинение насчитало ущерб от действий Селезнева в размере почти 170 миллионов долларов.

Судья Ричард Джонс приговорил Селезнева к 27 годам тюрьмы.