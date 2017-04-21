Суд в США приговорил россиянина Романа Селезнева к 27 годам тюрьмы

СИЭТЛ, 21 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон, США) приговорил в пятницу гражданина РФ Романа Селезнева к 27 годам лишения свободы по делу о кибермошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Селезнев незадолго до приговора подписал признательные показания, но прокуроры все равно требовали приговорить его к 30 годам заключения, в то время как у судьи была возможность назначить обвиняемому любой срок вплоть до пожизненного.

Председательствует на процессе федеральный судья Ричард Джонс, родной брат знаменитого музыканта Куинси Джонса.

Россиянин, которому 32 года, был признан присяжными виновным по пяти статьям и 38 преступным эпизодам в августе 2016 года. Обвинение заявило, что Селезнев нанес ущерб на 170 миллионов долларов. Прокуроры на процессе доказывали, что на компьютере Селезнева при задержании в 2014 году были обнаружены 1,7 миллиона украденных номеров кредитных карт, а всего были украдены почти три миллиона номеров.

Дело Селезнева вызвало резонанс из-за обстоятельств его задержания. Селезнев был схвачен агентами Секретной службы США на Мальдивских островах и вывезен в США. Защита Селезнева, его отец, депутат Госдумы Валерий Селезнев, а также МИД России назвали задержание россиянина похищением и нарушением норм международного права.