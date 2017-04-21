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В мире

Ливия снова на пороге гражданской войны? США пока обещают не вмешиваться

17:4021.04.2017
(обновлено: 18:00 21.04.2017)
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© РИА Новости . Андрей СтенинПерейти в фотобанкСжигание отходов нефтяного производства в городе БрегеСжигание отходов нефтяного производства в городе Бреге
© РИА Новости . Андрей Стенин
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости, Андрей Веселов. Премьер-министр Ливии Фаиз Сарадж обратился с открытым письмом к ООН, ЕС и Лиге арабских государств (ЛАГ), призывая вмешаться в ситуацию в стране из-за "рисков гражданской войны". Сарадж возглавляет так называемое правительство переходного периода, которое признано большей частью международного сообщества в качестве законной власти в Ливии, но на деле контролирует только запад страны — и то лишь частично.

Командующий национальной армией Ливии Халифа Хафтар
© AP Photo / Mohammed El-Sheikhy
Наследники Муаммара Каддафи: как и почему Россия возвращается в Ливию
Восток страны находится под контролем ливийского парламента, который не признает правительство Сараджа. На должность Верховного главнокомандующего армии парламент назначил бывшего друга Муаммара Каддафи Халифу Хафтара и даже присвоил ему звание фельдмаршала. Хафтар стал играть ключевую роль на востоке Ливии после того, как его войска нанесли ряд поражений исламистам и захватили нефтяные терминалы.

Сегодня на юге страны — в районе города Сабха и аэродрома Таманхант — части Хафтара и отряды правительства вошли в непосредственное боестолкновение с использованием танков и артиллерии. Трактовка происходящего у сторон различна. Представители Хафтара утверждают, что сражаются против джихадистов и бандитов, которые пытались атаковать нефтеналивные порты. Сначала бойцы Хафтара были вынуждены отступить, но теперь перешли в контратаку и преследуют противников. Правительство, в свою очередь, обвиняет фельдмаршала в попытке расширить зону своего влияния и захватить стратегические объекты.

Тонкость в том, что Хафтара на западе считают пророссийским политиком.

Свою обеспокоенность ситуацией уже выразили в миссии ООН по поддержке Ливии: "Мы призываем все стороны немедленно прекратить все военные действия, чтобы предотвратить дальнейшие неприемлемые человеческие страдания".

© AFP 2017 / Abdullah DomaПравительственные войска ведут бой с джихадистами в окрестностях Бенгази, Ливия. Январь 2017
© AFP 2017 / Abdullah Doma
Правительственные войска ведут бой с джихадистами в окрестностях Бенгази, Ливия. Январь 2017

Кто с кем воюет?

Взрыв ракеты. Ливия. Архивное фото
© РИА Новости . Андрей Стенин
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Политолог: Ливия стала площадкой, где все меряются силами
Сарадж просит международные силы вмешаться, чтобы "не допустить погружения страны в хаос". Но, согласно заключениям многих международных наблюдателей, хаос и анархия распространены на территории, которую формально контролирует сам Сарадж. Так, Совет Консервативной партии Великобритании по Ближнему Востоку недавно опубликовал специальный доклад, где отмечалось, что действительная власть Сараджа распространяется только на столицу Триполи и окрестности. Остальные части западной Ливии контролируют исламисты, независимые полевые командиры и контрабандисты.

Более того, в докладе британцев отмечается, что многие военные чины правительства неподотчетны Сараджу и тесно связаны как с радикальными исламистскими группировками, так и с криминалом. В частности, это касается командующего Военного совета Триполи Абдельхакима Бельхаджа, который ранее находился в контакте с "Аль-Каидой"*, а сегодня занимается бизнесом на трафике мигрантов из Африки в Европу. "Каждый мигрант должен заплатить до 1000 долларов США за то, чтобы его вывезли — это гнусный бизнес", — отмечается в докладе Консервативной партии.

Таким образом, заключения британских экспертов скорее подтверждают правоту ливийского парламента и Хафтара. Более того, свидетельствуют докладчики, на востоке Ливии "больше порядка", чем на западе: работают полицейские участки и дорожная полиция, нормально функционируют кафе, рестораны, банки и магазины. В общем, почти обычная мирная жизнь.

Италия остается один на один с Ливией

Беженцы из Ливии. Архивное фото
© РИА Новости . Андрей Стенин
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Италия и Ливия усилят сотрудничество в борьбе с нелегальной миграцией
Вскоре после заявления Фаиза Сараджа премьер-министр Италии Паоло Джентилони встречался в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. Обмен тезисами по ливийской теме во время совместной пресс-конференции стал очень показательным.

Так, Джентилони выразил надежду на сотрудничество с США по вопросу о беженцах из Ливии. Для Рима это сверхактуальная проблема — поток беженцев из Северной Африки проходит через Апеннинский полуостров. "Должно быть сотрудничество между Италией, США и другими партнерами в целях расширения основ одобрения правительства Триполи. Мы нуждаемся, этот регион нуждается в стабильной, единой Ливии, потому что разделенная и переживающая конфликт Ливия была бы фактором обострения нестабильности", — заявил итальянский премьер.

"Я не вижу роли США в Ливии. Думаю, что Соединенные Штаты уже играют достаточно ролей", — ответил американский лидер. Ответ Трампа Джентилони можно одновременно считать и ответом Сараджу. Впрочем, американский лидер — как свидетельствуют события последних месяцев — бывает склонен менять свои взгляды на прямо противоположные. 

*Террористическая организация, запрещена на территории России.

© AP Photo / Santi PalaciosМигранты покидают территорию Ливии. 5 марта 2017 года
© AP Photo / Santi Palacios
Мигранты покидают территорию Ливии. 5 марта 2017 года
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