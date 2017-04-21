Ливия снова на пороге гражданской войны? США пока обещают не вмешиваться

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости, Андрей Веселов. Премьер-министр Ливии Фаиз Сарадж обратился с открытым письмом к ООН, ЕС и Лиге арабских государств (ЛАГ), призывая вмешаться в ситуацию в стране из-за "рисков гражданской войны". Сарадж возглавляет так называемое правительство переходного периода, которое признано большей частью международного сообщества в качестве законной власти в Ливии, но на деле контролирует только запад страны — и то лишь частично.
Сегодня на юге страны — в районе города Сабха и аэродрома Таманхант — части Хафтара и отряды правительства вошли в непосредственное боестолкновение с использованием танков и артиллерии. Трактовка происходящего у сторон различна. Представители Хафтара утверждают, что сражаются против джихадистов и бандитов, которые пытались атаковать нефтеналивные порты. Сначала бойцы Хафтара были вынуждены отступить, но теперь перешли в контратаку и преследуют противников. Правительство, в свою очередь, обвиняет фельдмаршала в попытке расширить зону своего влияния и захватить стратегические объекты.
Тонкость в том, что Хафтара на западе считают пророссийским политиком.
Свою обеспокоенность ситуацией уже выразили в миссии ООН по поддержке Ливии: "Мы призываем все стороны немедленно прекратить все военные действия, чтобы предотвратить дальнейшие неприемлемые человеческие страдания".
Кто с кем воюет?
Более того, в докладе британцев отмечается, что многие военные чины правительства неподотчетны Сараджу и тесно связаны как с радикальными исламистскими группировками, так и с криминалом. В частности, это касается командующего Военного совета Триполи Абдельхакима Бельхаджа, который ранее находился в контакте с "Аль-Каидой"*, а сегодня занимается бизнесом на трафике мигрантов из Африки в Европу. "Каждый мигрант должен заплатить до 1000 долларов США за то, чтобы его вывезли — это гнусный бизнес", — отмечается в докладе Консервативной партии.
Таким образом, заключения британских экспертов скорее подтверждают правоту ливийского парламента и Хафтара. Более того, свидетельствуют докладчики, на востоке Ливии "больше порядка", чем на западе: работают полицейские участки и дорожная полиция, нормально функционируют кафе, рестораны, банки и магазины. В общем, почти обычная мирная жизнь.
Италия остается один на один с Ливией
Так, Джентилони выразил надежду на сотрудничество с США по вопросу о беженцах из Ливии. Для Рима это сверхактуальная проблема — поток беженцев из Северной Африки проходит через Апеннинский полуостров. "Должно быть сотрудничество между Италией, США и другими партнерами в целях расширения основ одобрения правительства Триполи. Мы нуждаемся, этот регион нуждается в стабильной, единой Ливии, потому что разделенная и переживающая конфликт Ливия была бы фактором обострения нестабильности", — заявил итальянский премьер.
"Я не вижу роли США в Ливии. Думаю, что Соединенные Штаты уже играют достаточно ролей", — ответил американский лидер. Ответ Трампа Джентилони можно одновременно считать и ответом Сараджу. Впрочем, американский лидер — как свидетельствуют события последних месяцев — бывает склонен менять свои взгляды на прямо противоположные.
*Террористическая организация, запрещена на территории России.