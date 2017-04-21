Ливия снова на пороге гражданской войны? США пока обещают не вмешиваться

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости, Андрей Веселов. Премьер-министр Ливии Фаиз Сарадж обратился с открытым письмом к ООН, ЕС и Лиге арабских государств (ЛАГ), призывая вмешаться в ситуацию в стране из-за "рисков гражданской войны". Сарадж возглавляет так называемое правительство переходного периода, которое признано большей частью международного сообщества в качестве законной власти в Ливии, но на деле контролирует только запад страны — и то лишь частично.

Восток страны находится под контролем ливийского парламента, который не признает правительство Сараджа. На должность Верховного главнокомандующего армии парламент назначил бывшего друга Муаммара Каддафи Халифу Хафтара и даже присвоил ему звание фельдмаршала. Хафтар стал играть ключевую роль на востоке Ливии после того, как его войска нанесли ряд поражений исламистам и захватили нефтяные терминалы.

Сегодня на юге страны — в районе города Сабха и аэродрома Таманхант — части Хафтара и отряды правительства вошли в непосредственное боестолкновение с использованием танков и артиллерии. Трактовка происходящего у сторон различна. Представители Хафтара утверждают, что сражаются против джихадистов и бандитов, которые пытались атаковать нефтеналивные порты. Сначала бойцы Хафтара были вынуждены отступить, но теперь перешли в контратаку и преследуют противников. Правительство, в свою очередь, обвиняет фельдмаршала в попытке расширить зону своего влияния и захватить стратегические объекты.

Тонкость в том, что Хафтара на западе считают пророссийским политиком.

Свою обеспокоенность ситуацией уже выразили в миссии ООН по поддержке Ливии: "Мы призываем все стороны немедленно прекратить все военные действия, чтобы предотвратить дальнейшие неприемлемые человеческие страдания".

Кто с кем воюет?

Сарадж просит международные силы вмешаться, чтобы "не допустить погружения страны в хаос". Но, согласно заключениям многих международных наблюдателей, хаос и анархия распространены на территории, которую формально контролирует сам Сарадж. Так, Совет Консервативной партии Великобритании по Ближнему Востоку недавно опубликовал специальный доклад , где отмечалось, что действительная власть Сараджа распространяется только на столицу Триполи и окрестности. Остальные части западной Ливии контролируют исламисты, независимые полевые командиры и контрабандисты.

Более того, в докладе британцев отмечается, что многие военные чины правительства неподотчетны Сараджу и тесно связаны как с радикальными исламистскими группировками, так и с криминалом. В частности, это касается командующего Военного совета Триполи Абдельхакима Бельхаджа, который ранее находился в контакте с "Аль-Каидой"*, а сегодня занимается бизнесом на трафике мигрантов из Африки в Европу. "Каждый мигрант должен заплатить до 1000 долларов США за то, чтобы его вывезли — это гнусный бизнес", — отмечается в докладе Консервативной партии.

Таким образом, заключения британских экспертов скорее подтверждают правоту ливийского парламента и Хафтара. Более того, свидетельствуют докладчики, на востоке Ливии "больше порядка", чем на западе: работают полицейские участки и дорожная полиция, нормально функционируют кафе, рестораны, банки и магазины. В общем, почти обычная мирная жизнь.

Италия остается один на один с Ливией

Вскоре после заявления Фаиза Сараджа премьер-министр Италии Паоло Джентилони встречался в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. Обмен тезисами по ливийской теме во время совместной пресс-конференции стал очень показательным.

Так, Джентилони выразил надежду на сотрудничество с США по вопросу о беженцах из Ливии. Для Рима это сверхактуальная проблема — поток беженцев из Северной Африки проходит через Апеннинский полуостров. "Должно быть сотрудничество между Италией, США и другими партнерами в целях расширения основ одобрения правительства Триполи. Мы нуждаемся, этот регион нуждается в стабильной, единой Ливии, потому что разделенная и переживающая конфликт Ливия была бы фактором обострения нестабильности", — заявил итальянский премьер.

"Я не вижу роли США в Ливии. Думаю, что Соединенные Штаты уже играют достаточно ролей", — ответил американский лидер. Ответ Трампа Джентилони можно одновременно считать и ответом Сараджу. Впрочем, американский лидер — как свидетельствуют события последних месяцев — бывает склонен менять свои взгляды на прямо противоположные.

*Террористическая организация, запрещена на территории России.