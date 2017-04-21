Джентилони оценил роль США в "противодействии терроризму" в Ливии

РИМ, 21 апр – РИА Новости, Сергей Старцев. Премьер-министр Италии Паоло Джентилони назвал основополагающей деятельность США по противодействию терроризму в Ливии.

"Америка сыграла очень важную роль для того, чтобы в Ливии не консолидировалась серьезная база для терроризма. Теперь деятельность должна быть также политической, а значит должно быть сотрудничество между Италией, США и другими партнерами в целях расширения основ одобрения правительства Триполи. Мы нуждаемся, этот регион нуждается в стабильной, единой Ливии, потому что разделенная и переживающая конфликт Ливия была бы фактором обострения нестабильности", — заявил он в Белом доме в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом, трансляцию которой осуществлял новостной телеканал RaiNews24.

Стороны ливийского конфликта подписали мирное соглашение в конце 2015 года в марокканском городе Схират, однако полностью его выполнить не удалось из-за вновь возникших разногласий. Парламент Ливии, заседающий на востоке страны, в марте проголосовал за его денонсацию. Согласно соглашению, в Ливии было создано правительство национального единства и президентский совет во главе с Фаезом ас-Сарраджем.