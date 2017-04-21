Абэ направил ритуальное подношение в "милитаристский" храм Ясукуни

ТОКИО, 21 апр — РИА Новости, Ксения Нака. Премьер-министр Японии Синзо Абэ направил в храм Ясукуни, который ассоциируется в странах Азии с милитаристским прошлым Японии, ритуальное подношение, воздержавшись от личного посещения, сообщило агентство Киодо.

Подношение направлено в честь сезонного синтоистского праздника, который отмечается до 23 апреля.

Синдзо Абэ после своего избрания на пост премьер-министра страны в декабре 2012 года только один раз лично посещал храм – в декабре 2013 года. Однако это вызвало не только традиционно резко отрицательную реакцию в Китае и Южной Корее, но и заметное охлаждение в отношениях с главным союзником Японии Соединенными Штатами.

В храме Ясукуни поклоняются душам всех воинов, отдавших жизнь за "императора и великую Японию". Здесь хранятся памятные таблички с именами 2,5 миллиона солдат и офицеров, павших за Японию в различных войнах, они включают также имена 14 военных преступников Второй мировой войны. В странах Азии храм Ясукуни ассоциируется с японским милитаризмом времен Второй мировой войны, а его посещения японскими политиками — с возрождением имперских амбиций Японии в регионе.