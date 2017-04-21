Германия заявила о солидарности с Францией после стрельбы в Париже

БЕРЛИН, 21 апр — РИА Новости. В МИД ФРГ заявили о солидарности с Францией в связи с атакой на полицейских в центре Парижа, говорится в заявлении, опубликованном ночью на официальной странице германского внешнеполитического ведомства в социальной сети Twitter.

"Потрясены ужасными новостями из Парижа. Наши мысли — с жертвами. Мы солидарны с Францией", — говорится в сообщении.

На Елисейских полях в Париже в четверг вечером произошла перестрелка, в результате которой погиб, по уточненным данным, один полицейский, еще двое получили ранения. Один из нападавших был ликвидирован ответным огнем, второй, возможно, скрылся.

Полиция заявляла, что не исключает на данном этапе никакие версии произошедшего, расследованием занимается антитеррористический отдел парижской прокуратуры.

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