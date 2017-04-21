Трамп рассказал, как удалось уговорить Си Цзиньпина повлиять на КНДР

ВАШИНГТОН, 21 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что убедил председателя КНР Си Цзиньпина принять более активное участие в решении проблемы КНДР в обмен на более выгодные торговые соглашения с США.

"Я на самом деле сказал ему (Си Цзиньпину – ред.): "Вы добьетесь гораздо более лучшего торгового соглашения, если избавитесь от этой угрозы или сделаете что-нибудь с этой угрозой (со стороны) Северной Кореи", — заявил Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Италии Паоло Джентилиони.

Переговоры лидеров двух стран прошли в США в начале апреля.

Также Трамп вновь заявил, что "глубоко уважает" Си Цзиньпина, который "много работает" в области решения проблемы КНДР.

"Все эксперты говорят, что никогда не видели, чтобы Китай работал так, как сейчас. Многие корабли с углем отправлены обратно (в КНДР – ред.). Другие вещи происходят", — добавил Трамп.

В ходе пресс-конференции журналисты также спросили Трампа, считает ли он, что лидер КНДР Ким Чен Ын "психически нестабилен".

"Не могу ответить на ваш вопрос о стабильности. Я надеюсь, ответ положительный, а не отрицательный", — сказал президент.