В Париже журналист с канистрой бензина попытался пробраться через оцепление

ПАРИЖ, 21 апр — РИА Новости. Журналист турецкой телекомпании IHA, освещающий нападение на полицейских на Елисейских полях, попытался пробраться через оцепление с канистрой для бензина, передает корреспондент РИА Новости.

Полиция немедленно потребовала от него отойти за оцепление. Он немедленно выполнил эти требования.

"У меня закончился бензин, я хотел взять такси за оцеплением, чтоб меня отвезли за бензином. Но это была плохая идея", — рассказал РИА Новости турецкий журналист.

После того, как он подошел к своей машине, полиция потребовала от него предъявить документы, а также разъяснить ситуацию.

На Елисейских полях в Париже в четверг вечером произошла перестрелка, в результате которой погиб, по уточненным данным, один полицейский, еще двое получили ранения. Один из нападавших был ликвидирован ответным огнем, второй, возможно, скрылся.

Полиция заявляла, что не исключает на данном этапе никакие версии произошедшего, расследованием занимается антитеррористический отдел парижской прокуратуры.

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