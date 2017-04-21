МИД Италии призвал соотечественников избегать посещения Елисейских полей

Ситуация на месте стрельбы в центре Парижа. Архивное фото

Ситуация на месте стрельбы в центре Парижа. Архивное фото

РИМ, 21 апр – РИА Новости, Сергей Старцев. МИД Италии призвал соотечественников, находящихся в Париже, не посещать район Елисейских полей, где в четверг вечером произошла перестрелка, и следовать указаниям французских властей.

"Елисейские поля: Кризисная группа работает. Избегать района, следить за информацией, следовать указаниям местных властей", — говорится в сообщении, размещенном в микроблоге итальянского МИД в Twitter.

На Елисейских полях в Париже в четверг вечером произошла перестрелка, в результате которой погиб, по уточненным данным, один полицейский, еще двое получили ранения. Один из нападавших был ликвидирован ответным огнем, второй, возможно, скрылся.

Полиция заявляла, что не исключает на данном этапе никакие версии произошедшего, расследованием занимается антитеррористический отдел парижской прокуратуры.

Подробнее о стрельбе в Париже читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>