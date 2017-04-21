Джентилони соболезнует Франции в связи с перестрелкой в Париже

РИМ, 21 апр – РИА Новости, Сергей Старцев. Находящийся в Вашингтоне премьер-министр Италии Паоло Джентилони выразил соболезнования народу и правительству Франции после сообщений о нападении на полицию, совершенном на Елисейских полях в Париже.

"Я присоединяюсь к словам президента Трампа относительно того, что произошло в Париже. Соболезнования народу и правительству Франции в столь деликатный момент за три дня до выборов", — заявил он в Белом доме в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом, трансляцию которой осуществлял новостной телеканал RaiNews24.

На Елисейских полях в Париже в четверг вечером произошла перестрелка, в результате которой погиб, по уточненным данным, один полицейский, еще двое получили ранения. Один из нападавших был ликвидирован ответным огнем, второй, возможно, скрылся.

Полиция заявляла, что не исключает на данном этапе никакие версии произошедшего, расследованием занимается антитеррористический отдел парижской прокуратуры.