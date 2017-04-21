Фийон призвал приостановить предвыборную кампанию после стрельбы в Париже

ПАРИЖ, 21 апр — РИА Новости. Кандидат на должность президента Франции от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон призвал приостановить предвыборные мероприятия после нападения на полицию в Париже.
На Елисейских полях в Париже в четверг вечером произошла перестрелка, в результате которой погиб, по уточненным данным, один полицейский, еще двое получили ранения. Один из нападавших был ликвидирован ответным огнем, второй, возможно, скрылся.
Полиция заявляла, что не исключает на данном этапе никакие версии произошедшего, расследованием занимается антитеррористический отдел парижской прокуратуры.
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