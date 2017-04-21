Фийон призвал приостановить предвыборную кампанию после стрельбы в Париже

ПАРИЖ, 21 апр — РИА Новости. Кандидат на должность президента Франции от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон призвал приостановить предвыборные мероприятия после нападения на полицию в Париже.

"Я полагаю, что с учетом контекста мы не должны сегодня и завтра продолжать предвыборную кампанию, поскольку нужно проявить солидарность с полицейскими: убитым, ранеными, теми, кто рискует своими жизнями, а также с нашими гражданами, которые становятся все сильнее обеспокоены этими нападениями", — сказал Фийон, завершая предвыборную телепередачу на телеканале France 2 с участием всех кандидатов в президенты.

На Елисейских полях в Париже в четверг вечером произошла перестрелка, в результате которой погиб, по уточненным данным, один полицейский, еще двое получили ранения. Один из нападавших был ликвидирован ответным огнем, второй, возможно, скрылся.

Полиция заявляла, что не исключает на данном этапе никакие версии произошедшего, расследованием занимается антитеррористический отдел парижской прокуратуры.

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