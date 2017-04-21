ВАШИНГТОН, 21 апр — РИА Новости. США призывают своих граждан избегать район Елисейских полей в Париже в связи с атакой на полицию, говорится в заявлении госдепа.

"Избегайте района (Елисейских полей), обращайте внимание на инструкции местных властей и следите за местными СМИ за обновлениями (по ситуации)", — говорится в сообщении госдепа в Twitter.

На Елисейских полях в Париже в четверг вечером произошла перестрелка, в результате которой погиб, по уточненным данным, один полицейский, еще двое получили ранения. Один из нападавших был ликвидирован ответным огнем, второй, возможно, скрылся.

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