Личность нападавшего на полицейских в Париже до сих пор не установлена

ПАРИЖ, 21 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Личность мужчины, ликвидированного после нападения на полицейских на Елисейских полях в Париже, до сих пор не установлена со стопроцентной уверенностью, заявил представитель МВД Франции Пьер-Анри Бранде.

По его словам, формальная процедура установления личности еще не завершена.

Как заявили в эфире телеканала BFMTV, речь идет о проверке отпечатков пальцев убитого.

Бранде также добавил, что никаких дополнительных операций в Париже не проводится, опровергнув, тем самым, информацию о том, что неподалеку от места происшествия произошла новая перестрелка.

На Елисейских полях в Париже в четверг вечером произошла перестрелка, в результате которой погиб, по уточненным данным, один полицейский, еще двое получили ранения. Один из нападавших был ликвидирован ответным огнем, второй, возможно, скрылся.

Полиция заявляла, что не исключает на данном этапе никакие версии произошедшего, расследованием занимается антитеррористический отдел парижской прокуратуры.

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