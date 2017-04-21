Кандидат в президенты Франции Жан-Люк Меланшон осудил перестрелку в Париже

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Лидер движения "Непокорившаяся Франция", кандидат на пост президента от крайне левых Жан-Люк Меланшон после перестрелки в Париже заявил о том, что теракты не остаются безнаказанными.

"Думаю о погибших и раненых полицейских и их семьях. Террористические акты никогда не остаются безнаказанными, сообщников никогда не забывают", — написал он в своем аккаунте в Twitter.

На Елисейских полях в Париже в четверг вечером произошла перестрелка, в результате которой погиб, по уточненным данным, один полицейский, еще один получил ранения. Один из нападавших был ликвидирован ответным огнем, второй, возможно, скрылся.

Первый тур президентских выборов во Франции пройдет 23 апреля.

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