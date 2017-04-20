Эрдоган назвал решение избиркома по итогам референдума окончательным

АНКАРА, 20 апр — РИА Новости, Алена Палажченко. Решение Высшего избирательного совета (ВИС) Турции по итогам конституционного референдума является окончательным, заявил президент страны Тайип Эрдоган в четверг.

Конституционный референдум в Турции о переходе с парламентской системы правления на президентскую закончился победой его сторонников с незначительным перевесом. По предварительным результатам, они набрали 51,4% голосов. Оппозиция потребовала отмены итогов референдума, в частности, сославшись на незаконность решения избиркома считать действительными бюллетени и конверты без печатей, однако ВИС отклонил эту апелляцию. После этого оппозиция заявила, что может обратиться в конституционный суд и в Европейский суд по правам человека.

"Ни конституционный суд, ни Европейский суд по правам человека не обладают полномочиями решать этот вопрос. Решение ВИС окончательное, и с этим покончено. Ни у кого нет права неуважительно относиться к воле народа", — цитирует Эрдогана газета Cumhurriyet.