В Казахстане задержали 11 человек, призывавших к поддержке ИГ*

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Комитет нацбезопасноти Казахстана нейтрализовал деятельность четырех группировок, призывавших к поддержке "Исламского государства"*, задержаны 11 человек, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

"Нейтрализована деятельность четырех радикальных группировок, участники которых распространяли материалы и допускали призывы в поддержку запрещенной в Казахстане международной террористической организации "ДАИШ"*. В рамках досудебного расследования по фактам пропаганды терроризма и разжигания религиозной вражды задержаны 11 человек", — говорится в сообщении.

Как уточняет ведомство, специальные операции были проведены в четверг в Актюбинской и Южно-Казахстанской областях с привлечением органов внутренних дел. Проводятся обыски по местам проживания задержанных, допросы свидетелей, а также другие следственные мероприятия.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.