Симоньян предложила дать агентству Рейтер "Оскара" за лучший сценарий

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Главный редактор Sputnik и RT Маргарита Симоньян прокомментировала опубликованный агентством Рейтер "эксклюзивный" материал, в котором утверждается, что Российский институт стратегических исследований (РИСИ) якобы разрабатывал стратегию вмешательства в американские выборы.

Рейтер при этом ссылается на семь неназванных источников. По их данным, сотрудники РИСИ создали два документа: один якобы был направлен на распространение положительной информации о более выгодном Кремлю кандидате, второй — на распространение данных о нарушениях на выборах. Кроме того, четыре источника утверждали, что первый документ продолжал некую кампанию по созданию положительного имиджа Трампа, проведение которой якобы поручили RT, Sputnik и другим СМИ.

"Западная журналистика пробила очередное дно. Reuters пишет, что знает семерых парней, которые зуб дают, что своими глазами видели секретный русский доклад. Даже два. Дайте Reuters "Оскара" за лучший сценарий, они его заслужили ", — отметила Симоньян.

Ранее опубликованные Рейтер сообщения прокомментировал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Он заявил, что ничего не знает ни о каких докладах РИСИ и добавил, что "семь анонимных источников не стоят одного реального".

В свою очередь директор РИСИ и бывший премьер-министр России Михаил Фрадков отметил, что авторы затеи не смогли отличить реалии от своих фантазий, и предположил, что появление такого рода сообщений доказывает, что его институт начинает кому-то мешать.