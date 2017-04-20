Фрадков об обвинениях во вмешательстве в выборы в США: РИСИ кому-то мешает

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Утверждения о том, что Российский институт стратегических исследований причастен к якобы имевшим место попыткам вмешательства в выборы в США, — это попытка привлечь внимание к уходящей из общественного восприятия теме, считает директор РИСИ, бывший премьер-министр РФ Михаил Фрадков.

Ранее агентство Рейтер сообщило, что американские чиновники, имена которых не называются, утверждают, что в распоряжении спецслужб США оказались два "документа" Российского института стратегических исследований, которые якобы свидетельствуют о том, что РФ пыталась вмешиваться в выборы в Соединенных Штатах.

"Еще до прихода в РИСИ мне было известно, что институт является авторитетной аналитической структурой, располагающей в своем составе квалифицированными специалистами, но уж точно не настолько и не для того, чтобы, как пытаются приписать институту, "проворачивать" по сути заранее подготовленные информационные операции. Я в этом убедился, уже придя в РИСИ в качестве директора", — говорится в заявлении Фрадкова, текст которого распространен пресс-службой института.

"Похоже, что авторы этой затеи не соизмерили в своем конспирологическом сознании существующие реалии с вожделенными фантазиями, чтобы в очередной раз привлечь внимание к уже уходящей из общественного восприятия темы "участия" России в предвыборной кампании в США. Попытка вовлечь РИСИ в качестве соучастника неудачна по своей сути", — отметил глава института.

По его словам, "это всё наводит на мысль, что РИСИ начинает кому-то мешать". "Если это так, то жаль", — подчеркнул он.

"Глубокие аналитические исследования и построенные на их базе прогнозы в нынешней международной обстановке как никогда нужны для всех. И эту работу с заинтересованными и ответственными коллегами мы будем продолжать", — заключил Фрадков.

В октябре 2016 года официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли российские хакеры, которые якобы действовали по распоряжению руководства РФ. В конце декабря администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Одновременно в сенате США заявили о намерении провести собственное расследование по этому вопросу. Однако никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.

Президент России Владимир Путин, говоря об этих обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных утечек нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. В свою очередь, комментируя заявления Хиллари Клинтон о якобы вмешательстве России в предвыборную кампанию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными". По его словам, подобные заявления ни на чем не основаны, никаких фактов приведено не было.