Кафе на Брехаловке и театр: Лавров прогулялся по набережной Сухума

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров в ходе визита в Сухум попробовал кофе в знаменитом кафе на Брехаловке, а также посетил Государственный Русский театр драмы, сообщает агентство Sputnik Абхазия.
"Знаменитый кофе на Брехаловке", — отметил заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин. Сергей Лавров также остался доволен кофе.
За столиком, где сидели глава МИД, российские дипломаты и их абхазские коллеги, осталось одно место. Одну из абхазских журналисток пригласили присоединиться к столу, на что она скромно ответила отказом.
"Вы с нами посидеть отказываетесь? Женщинам нельзя здесь?" — пошутил Лавров.
После этого министр иностранных дел России посетил Государственный Русский театр драмы имени Фазиля Искандера. Там ему показали выставку фотографий корреспондента Sputnik Абхазия Томаса Тхайцук с различных спектаклей театра. Лавров оценил работы журналиста и пожал ему руку, отметив при этом, что фотографии сняты талантливо.
Министр также посмотрел отрывок из спектакля "Пять вечеров", после чего поблагодарил актеров театра и пожелал успехов в работе.
Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Абхазию с двухдневным визитом 18 апреля. Он принял участие в официальном открытии нового здания посольства РФ в Абхазии вместе с президентом республики Раулем Хаджимбой.