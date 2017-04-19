Кафе на Брехаловке и театр: Лавров прогулялся по набережной Сухума

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в кафе на Брехаловке в рамках визита в Республику Абхазия

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в кафе на Брехаловке в рамках визита в Республику Абхазия

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров в ходе визита в Сухум попробовал кофе в знаменитом кафе на Брехаловке, а также посетил Государственный Русский театр драмы, сообщает агентство Sputnik Абхазия.

Делегация российского внешнеполитического ведомства прогулялась по Набережной Махаджиров, которая считается знаковым местом города. После этого дипломатам показали кафе на Брехаловке, где подают сваренный на песке кофе. Члены делегации по достоинству оценили вкус напитка.

"Знаменитый кофе на Брехаловке", — отметил заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин. Сергей Лавров также остался доволен кофе.

За столиком, где сидели глава МИД, российские дипломаты и их абхазские коллеги, осталось одно место. Одну из абхазских журналисток пригласили присоединиться к столу, на что она скромно ответила отказом.

"Вы с нами посидеть отказываетесь? Женщинам нельзя здесь?" — пошутил Лавров.

После этого министр иностранных дел России посетил Государственный Русский театр драмы имени Фазиля Искандера. Там ему показали выставку фотографий корреспондента Sputnik Абхазия Томаса Тхайцук с различных спектаклей театра. Лавров оценил работы журналиста и пожал ему руку, отметив при этом, что фотографии сняты талантливо.

© Sputnik / Томас Тхайцук Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в кафе на Брехаловке в рамках визита в Республику Абхазия © Sputnik / Томас Тхайцук Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в кафе на Брехаловке в рамках визита в Республику Абхазия

Министр также посмотрел отрывок из спектакля "Пять вечеров", после чего поблагодарил актеров театра и пожелал успехов в работе.

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Абхазию с двухдневным визитом 18 апреля. Он принял участие в официальном открытии нового здания посольства РФ в Абхазии вместе с президентом республики Раулем Хаджимбой.