Суд в Киеве продолжит процесс по делу российского военнослужащего 25 апреля

КИЕВ, 19 апр – РИА Новости. Дарницкий районный суд Киева 25 апреля продолжит судебное заседание по делу против похищенного Службой безопасности Украины на границе с Крымом российского военнослужащего Максима Одинцова, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее Минобороны России сообщило, что сотрудники Службы безопасности Украины незаконно задержали и вывезли из Крыма на Украину двух российских военнослужащих, против них пытаются сфабриковать уголовное дело. Источник РИА Новости позже уточнил, что сотрудники СБУ заманили российских контрактников Одинцова и Александра Баранова на пункт пропуска "Джанкой" якобы для передачи им документов о высшем образовании. Суд Николаева арестовал российских военных на два месяца с возможностью внесения залога. По словам главы СБ Украины Василия Грицака, они были задержаны в рамках уголовных дел о дезертирстве и госизмене.

"Судебное заседание переносится на 25 апреля на 13.00 (совпадает с мск)", — сказала в среду председательствующая по делу судья Татьяна Щастна.