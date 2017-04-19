Федор Конюхов попал в черный список украинского "Миротворца"

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Известный путешественник-экстремал Федор Конюхов попал в рубрику "Чистилище" скандального украинского сайта "Миротворец".

Поводом для включения путешественника в черный список стало "незаконное пересечение границы". В марте 2017 года Конюхов приехал в Симферополь для презентации книги "Крымская война. Оборона Севастополя". Тогда же путешественник рассказал, что в городе живут его племянники и он "любит эту землю".

Федор Конюхов – один из самых известных российских путешественников. Всемирную популярность он приобрел после одиночного пересечения на гребной лодке Атлантического океана и кругосветного путешествия на воздушном шаре. В его "послужном списке" — восхождение на вершины всех частей света и кругосветное плавание на яхте без остановок.

Сайт "Миротворец" известен публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из Донецкой и Луганской народных республик и других граждан, которых называет "изменниками родины". Ранее в его список попали певицы Юлия Самойлова и Бьянка, музыканты Михаил Шуфутинский и Стас Пьеха.