WP: наладить отношения с Москвой Трампу мешают советники по нацбезопасности

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Стремлению президента США Дональда Трампа построить хорошие отношения с Россией, очевидно, мешают члены его собственной администрации, пишет газета The Washington Post.

Издание напоминает, что на протяжении всей своей избирательной кампании Трамп заявлял о необходимости налаживать отношения между странами. Он не изменил своего мнения и после инаугурации. Только на прошлой неделе глава государства написал в Twitter, что в "нужное время" Россия и США поладят и "настанет мир".

В то же время ряд влиятельных лиц в президентской администрации, в том числе советники по национальной безопасности, выступают с критикой российских властей, используя "резкие выражения". В частности, госсекретарь Рекс Тиллерсон обвинил Москву в "неспособности воплотить в жизнь" соглашение по химоружию в Сирии, а помощник президента по национальной безопасности Герберт Макмастер сказал, что время для "жестких дискуссий" с Россией уже настало.

Трамп оказался в изоляции внутри своей собственной команды, отмечает газета. Так как он не запрещает помощникам подобную риторику, восстановление отношений между двумя странами становится все менее вероятным.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова к налаживанию отношений с Вашингтоном. По его словам, российские власти будут ориентироваться не на высказывания помощников президента, а на собственные заявления Трампа.