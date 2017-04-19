В США требуют 30 лет тюрьмы для обвиняемого в киберпреступлении россиянина

ВАШИНГТОН, 19 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Прокуроры в США требуют 30 лет заключения для российского гражданина Романа Селезнева, обвиняемого в кибермошенничестве, свидетельствуют документы суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

Приговор по делу Селезнева намечен на 21 апреля в суде Сиэтла.

"Сторона властей считает, что приговор в 30 лет достаточен, но не превышает необходимого", — говорится в меморандуме обвинения. При этом прокуроры отмечают, что тяжесть вменяемых Селезневу преступлений предусматривает пожизненное заключение.

С учетом возможного сокращения срока за примерное поведение Селезнев, которому 32 года, может выйти из тюрьмы, когда ему будет за 50, отмечают прокуроры.

Прокуроры требуют не принимать во внимание признательные показания Селезнева, данные уже после приговора. Они отмечают, что Селезнев до процесса отказывался от сотрудничества со следствием, а после приговора не смог предоставить обвинению достаточной информации, которая могла бы изобличить его сообщников и тем самым помочь подсудимому.

"Запоздалые усилия обвиняемого по сотрудничеству (с обвинением) недостаточны для того, чтобы оправдать какое-либо сокращение срока приговора", — говорится в ходатайстве обвинения.

Присяжные в августе 2016 года вынесли вердикт "виновен" по 38 из 40 пунктов обвинения, оправдав Селезнева по двум оставшимся пунктам. Россиянин обвинялся по 40 преступным эпизодам по пяти статьям: кибермошенничество, умышленное причинение ущерба защищенному компьютеру, получение информации с защищенного компьютера, хранение более чем 15 неразрешенных приспособлений для доступа к защищенным компьютерным сетям, хищение персональной информации при отягчающих обстоятельствах.

Обвинение заявило, что Селезнев нанес ущерб на 170 миллионов долларов. Прокуроры на процессе доказывали, что на компьютере Селезнева при задержании в 2014 году были обнаружены 1,7 миллиона украденных номеров кредитных карт, а всего были украдены почти три миллиона номеров.

Дело Селезнева вызвало резонанс из-за обстоятельств его задержания. Селезнев был схвачен агентами Секретной службы США на Мальдивских островах в 2014 году и вывезен в США. Защита Селезнева, его отец, депутат Госдумы Валерий Селезнев, а также МИД России назвали задержание россиянина похищением и нарушением норм международного права.

Ранее Россия внесла в список санкций четверых сотрудников минюста США из-за дела Селезнева. Это Чарльз Сет Уилкинсон, Итан Рэй Аренсон, Кэтрин Уорма и Норман Барбоса. Трое из них (Уилкинсон, Барбоса и Уорма) работают в прокуратуре штата Вашингтон. Уилкинсон и Барбоса выступают обвинителями на процессе.