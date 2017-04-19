Опрос показал отношение американцев к возможному удару по КНДР

ВАШИНГТОН, 19 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Американцы поддерживают удар по Сирии, но против аналогичных действий в отношении КНДР, свидетельствуют опрос Harvard-Harris Poll, который публикует издание Hill.

Так, согласно опросу, 66% респондентов считают удар по Сирии оправданным, а 60% одобряют то, как президент США Дональд Трамп поступил в данной ситуации.

Также 41% считают удар по базе в Сирии пропорциональным применением силы, 33% считают, что это "чересчур", а 26% полагают, что удар был недостаточной реакцией. При этом 68% поддерживают дальнейшие удары под предлогом предотвращения применения химоружия в Сирии. Три четверти опрошенных говорят, что интервенция США должна ограничиться воспрепятствованием применению химоружия.

Что касается возможного удара по КНДР, то 55% выступают против. Половина опрошенных считают, что США удастся надавить на КНДР с помощью Китая, но другая половина считает, что эта тактика не даст результата.

Другие вопросы выявили, что 53% считают, будто президент Трамп поддерживает политику российского президента Владимира Путина, несмотря на разногласия между двумя странами. Чуть больше половины (51%) не верят, что предвыборный штаб Трампа координировал свою политику с Россией. Эти обвинения неоднократно опровергали как в Кремле, так и в Белом доме. При этом в этом вопросе голоса разделились по партийному принципу: три четверти демократов считают, что Трамп "сговаривался" с Россией, и столько же республиканцев не верят этому.

Опрос включал 2027 респондентов и проводился 14-17 апреля. Harvard-Harris Poll не подсчитывает статистическую погрешность опроса.