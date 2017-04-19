США призвали власти Венесуэлы и демонстрантов обеспечить мирные протесты

ВАШИНГТОН, 19 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Госдепартамент США призвал власти Венесуэлы предпринять шаги для разрешения политического кризиса в стране и не препятствовать мирным протестам, а протестующих — вести себя мирно.

"Мы вновь призываем участников демонстраций выражать свое мнение ненасильственным путем. Мы также с отвращением воспринимаем любое использование насилия против невооруженных протестующих", — говорится в заявлении и.о. официального представителя госдепартамента Марка Тонера.

Он также призвал власти страны провести выборы, уважать избранную национальную ассамблею и освободить всех лиц, которых США считают политическими заключенными.

"Мы также вновь напоминаем государственным силам, работникам полиции, армии и национальной гвардии, а также работникам судебной системы, что они по закону и конституции обязаны защищать мирные демонстрации, а не препятствовать им", — заявил Тонер. Он также пообещал, что международное сообщество и венесуэльский народ привлекут к ответственности тех, кто не прислушается к этому призыву.

Протесты в Венесуэле идут с 4 апреля, они начались после решения Верховного суда, серьезно ограничившего власть оппозиционной национальной ассамблеи. Решение впоследствии было отменено, однако сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда.

По последним данным правозащитников, в результате столкновений с силами правопорядка в ходе идущих манифестаций в Венесуэле погибли шесть человек, задержаны в общей сложности 470 манифестантов, из них 188 продолжают оставаться под стражей, остальные освобождены.