Путин поздравил Эрдогана с итогами референдума в Турции

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил своего турецкого коллегу Реджепа Таипа Эрдогана с итогами референдума по переходу на президентскую форму правления, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

На вопрос, поздравил ли Путин Эрдогана, Песков ответил утвердительно.

"Да", — сказал он.

Конституционный референдум в Турции о переходе на президентскую форму правления с парламентской закончился в воскресенье победой его сторонников с незначительным перевесом. По предварительным результатам, они набрали 51,4% голосов. Окончательные итоги будут подведены через 11-12 дней после рассмотрения апелляций. Оппозиция потребовала отмены итогов референдума, в частности, сославшись на незаконность решения избиркома считать действительными бюллетени и конверты без печатей. Ранее наблюдательная миссия БДИПЧ ОБСЕ обнародовала отчет, в котором указала, что референдум не соответствовал стандартам Совета Европы.