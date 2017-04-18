Путин поздравил Эрдогана с итогами референдума в Турции
21:1318.04.2017
(обновлено: 21:17 18.04.2017)
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил своего турецкого коллегу Реджепа Таипа Эрдогана с итогами референдума по переходу на президентскую форму правления, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
На вопрос, поздравил ли Путин Эрдогана, Песков ответил утвердительно.
"Да", — сказал он.
Конституционный референдум в Турции о переходе на президентскую форму правления с парламентской закончился в воскресенье победой его сторонников с незначительным перевесом. По предварительным результатам, они набрали 51,4% голосов. Окончательные итоги будут подведены через 11-12 дней после рассмотрения апелляций. Оппозиция потребовала отмены итогов референдума, в частности, сославшись на незаконность решения избиркома считать действительными бюллетени и конверты без печатей. Ранее наблюдательная миссия БДИПЧ ОБСЕ обнародовала отчет, в котором указала, что референдум не соответствовал стандартам Совета Европы.
Несколько тысяч противников конституционной реформы Турции вышли на улицы Стамбула, чтобы выступить против итогов референдума, прошедшего в воскресенье в стране.
Около тысячи человек протестуют в стамбульском районе Бешикташ.
Порядка двух тысяч человек вышли на улицы в азиатской части города, в районе Кадыкея.
Конституционный референдум в Турции о переходе на президентскую форму правления прошел в стране в воскресенье.
Сторонники внесения изменений в конституцию победили с незначительным перевесом: они набрали 51,4% голосов, что на 1,25 миллиона больше, чем у противников конституционной реформы.
Изменения затронут 18 статей конституции Турции.
Согласно реформе, президент становится главой государственной системы, он будет наделен полномочиями по назначению вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников.
Должность премьер-министра в Турции будет упразднена.
Решения по созданию, расформированию, полномочиям, обязанностям и структуре министерств будут определяться указами президента.
Кроме того, согласно реформе, президент получит и право на объявление режима чрезвычайного положения в стране.
Миссия наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ заявила, что проведение референдума в Турции не соответствовало стандартам Совета Европы, так как референдум проходил в условиях, когда "две стороны кампании не имели равных возможностей".
МИД Турции раскритиковал отчет миссии наблюдателей Бюро ОБСЕ, назвав его односторонним, предвзятым и неприемлемым.