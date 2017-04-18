СМИ: среди боевиков, уничтоженных "матерью всех бомб", были индийцы

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Среди уничтоженных американской сверхмощной бомбой на востоке Афганистана боевиков ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) было 13 выходцев из Индии, передает агентство Пажвак со ссылкой на сотрудника службы безопасности.

США 13 апреля впервые применили в реальных условиях сверхмощную неядерную бомбу в Афганистане против боевиков ИГ. Заряд массой 9,5 тонны был сброшен с самолета MC-130. В Вашингтоне пояснили, что удар был нанесен по системе тоннелей ИГ и является демонстрацией приверженности США обещанию разбить террористическую группировку.

Как сообщает агентство, в результате авиаудара были уничтожены 96 боевиков ИГ, среди них 13 главарей.

В прошлом году большой резонанс вызвала информация, что группа из 21 жителя индийского штата Керала отправилась в Афганистан, чтобы присоединиться к ИГ.