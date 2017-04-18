В доме подозреваемого в подготовке теракта в Марселе обнаружили флаг ИГ*

ПАРИЖ, 18 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Флаг террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)* был обнаружен в ходе обысков по месту жительства одного из задержанных во вторник в Марселе, после этого в отношении него начали расследование, заявил во вторник в ходе пресс-конференции прокурор Парижа Франсуа Моленс.

"Пятого апреля 2017 года антитеррористическое подразделение прокуратуры Парижа открыло предварительное следствие в отношении Махидина М. после того, как управление внутренней безопасности сообщило ряд фактов", — сказал прокурор.

В частности, сказал он, "7 декабря 2016 года в доме Махидина М. прошел обыск, в результате которого полицейские обнаружили флаг ИГ и файлы экстремистского содержания на компьютере".

Утром во вторник в Марселе на юге Франции были задержаны двое подозреваемых в подготовке теракта, который должен был произойти на завершающем этапе президентской гонки во Франции.

Двое молодых людей — Махидин М. и Клеман Б. были известны французским спецслужбам. При обыске у них была обнаружена фотография, на которой запечатлен автомат, патроны, газета с изображением кандидата в президенты Франсуа Фийона и флаг террористической группировки ИГ*. Также полицейские изъяли арсенал оружия и три килограмма готового к использованию взрывчатого вещества TATP (пероксид ацетона).

* Террористическая организация, запрещенная в России.