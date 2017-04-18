В ЛНР призвали обратить внимание на склады ВСУ с запрещенными веществами

ЛУГАНСК, 18 апр — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко призвал мировую общественность обратить внимание на склады с запрещенными веществами на территории Украины.

Ранее в ЛНР сообщили, что в районе населенного пункта Червоний Жовтень в Луганской области расположен склад 14 бригады ВСУ, на котором кроме имущества, на хранении находятся огнеметы и отравляющие вещества. Киевская сторона в Совместном центре контроля и координации заявила, что Киев выполняет Конвенции ООН в области контроля вооружений, поэтому заявления властей самопровозглашенной ЛНР о хранении отравляющих веществ на складах ВСУ не соответствует действительности.

"Нам достоверно известно, что, в разрез конвенции о запрещении разработки, производства, накопления, применения химического оружия и его уничтожении от 13 января 1993 года, на территории Украины они (запрещенные вещества — ред.) есть", — сообщил Марочко.

Он назвал "лживыми" заявления киевской стороны об отсутствии складов и арсеналов с химическим оружием и другими составляющими элементами.

"Призываю мировую общественность обратить внимание на имеющуюся проблему, так как Украина может применить данный вид оружия или это может случиться несанкционированно, в связи с низким морально-психологических состоянием военнослужащих ВСУ", — дополнил спикер.