Мэттис назвал провокацией неудачный пуск ракеты КНДР

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что неудачная попытка КНДР осуществить пуск ракеты в воскресенье была актом провокации, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

"Лидер Северной Кореи вновь необдуманно попытался спровоцировать что-то, осуществив пуск ракеты", — сказал министр. Тип ракеты он не назвал, однако подчеркнул, что это была не межконтинентальная баллистическая ракета.

Мэттис отметил, что США намерены продолжить совместную работу с Китаем для снижения напряженности в регионе. "Это показывает, почему так тесно работаем сейчас с китайцами… чтобы попытаться взять ситуацию под контроль и нацелиться на денуклеаризацию Корейского полуострова", — цитирует министра агентство Рейтер.

В минувшее воскресенье объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи сообщил о неудачном запуске ракеты КНДР. По данным южнокорейских военных, Пхеньян попытался провести пуск неопределенной ракеты в уезде Синпхо провинции Хамгён-Намдо. Тип ракеты пока не установлен, однако эксперты не исключают, что это могла быть баллистическая ракета KN-15 среднего радиуса действия.