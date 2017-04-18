Ливийский политик объяснил кризис в стране внешним вмешательством

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Кризис в Ливии продолжается, в том числе, из-за внешнего вмешательства, считает лидер движения "Единая Ливия" Абдельхамид Дабиба.

"Политические пертурбации, которые происходят в мире, различные заговоры, внешнее вмешательство, региональное вмешательство – все это факторы, которые способствуют продолжению кризиса", — сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По его словам, ливийцы хотели бы содействия РФ в деле восстановления мира в стране. "Мы не хотим танков от России, мы не хотим оружия от России. Мы хотим содействия делу мира, мы хотим, чтобы Россия стояла на стороне ливийского народа, хотим восстановить те теплые отношения, которые существовали между Ливией и Россией раньше", — подчеркнул Дабиба.

"Мы не просим оружия, не просим средств для убийства", — добавил политик.

После свержения и убийства Муаммара Каддафи в октябре 2011 года в Ливии возникло двоевластие. Сейчас в Триполи (на западе) действует Правительство национального согласия (ПНС), признанное СБ ООН в качестве легитимного. В Тобруке (на востоке) существует избранный на всеобщих выборах парламент (Палата депутатов), который также признан легитимным резолюцией СБ ООН, одобрившей так называемые Схиратские соглашения. Глава МИД РФ Сергей Лавров указывал, что урегулирование в Ливии может быть достигнуто только через стимулирование диалога с участием всех ключевых политических сил.