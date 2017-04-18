Досрочные выборы в Британии не изменят планы по Brexit, заявили в ЕС

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Официальный представитель председателя Евросовета Дональда Туска Пребен Ааманн заявил, что сообщение о досрочных парламентских выборах в Великобритании не повлияет на планы ЕС по проведению переговоров о выходе страны из европейского блока, сообщает агентство Франс Пресс.

"Выборы в Великобритании не меняют планы 27 стран-членов ЕС", — сказал Ааманн.

Во вторник Мэй объявила о проведении в Великобритании досрочных парламентских выборов, по итогам которых будет сформирован новый кабинет министров. Решение о проведении выборов Мэй приняла на фоне публикации данных опросов, согласно которым правящая партия консерваторов улучшила свое положение в рейтинге популярности.

Британский премьер 29 марта официально запустила процесс выхода Великобритании из ЕС, передав Туску письмо с соответствующим уведомлением. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — ровно два года спустя после запуска Brexit.

Европарламент 5 апреля принял резолюцию, в которой обозначил свои требования к ЕС на переговорах по Brexit. В документе подчеркивается, в частности, что соглашение о выходе Великобритании может быть заключено только с одобрения Европейского парламента, равно как и другие будущие соглашения, регулирующие отношения между ЕС и Великобританией, а также все условия переходного процесса.

Парафировать проект политических директив к переговорам по Brexit 24 апреля предстоит постпредам стран ЕС в Брюсселе. Затем — 27 апреля — документ будет вынесен на утверждение министров по европейским делам.