Досрочные выборы в Британии не изменят планы по Brexit, заявили в ЕС

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Официальный представитель председателя Евросовета Дональда Туска Пребен Ааманн заявил, что сообщение о досрочных парламентских выборах в Великобритании не повлияет на планы ЕС по проведению переговоров о выходе страны из европейского блока, сообщает агентство Франс Пресс.
Во вторник Мэй объявила о проведении в Великобритании досрочных парламентских выборов, по итогам которых будет сформирован новый кабинет министров. Решение о проведении выборов Мэй приняла на фоне публикации данных опросов, согласно которым правящая партия консерваторов улучшила свое положение в рейтинге популярности.
Британский премьер 29 марта официально запустила процесс выхода Великобритании из ЕС, передав Туску письмо с соответствующим уведомлением. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — ровно два года спустя после запуска Brexit.
Парафировать проект политических директив к переговорам по Brexit 24 апреля предстоит постпредам стран ЕС в Брюсселе. Затем — 27 апреля — документ будет вынесен на утверждение министров по европейским делам.