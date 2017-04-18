СМИ: окружение Фийона предупреждали о риске нападения

ПАРИЖ, 18 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Окружение кандидата в президенты Франции, экс-премьера страны Франсуа Фийона на прошлой неделе было предупреждено о полученных сведениях о риске нападения, сообщило во вторник агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в окружении Фийона.

Во вторник стало известно, что в Марселе на юге Франции были задержаны двое подозреваемых в подготовке теракта на одном из митингов. Двое молодых людей были известны французским спецслужбам. При обыске у них была обнаружена фотография, на которой запечатлен автомат, газета с изображением кандидата в президенты Франсуа Фийона и флаг террористической группировки ИГ*.

Ранее сообщалось, что c минувшей пятницы охрана Фийона была усилена, на публичных мероприятиях с его участием присутствуют сотрудники спецподразделения полиции.

На прошлой неделе глава МВД Маттиас Фекль заявил, что не исключает угроз, в том числе со стороны экстремистов, и что "риск теракта максимален". Тогда же стало известно, что безопасность на президентских выборах будут обеспечивать более 50 тысяч полицейских и жандармов совместно с военными в рамках спецоперации Sentinelle.

Выборы президента Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая.

* Террористическая организация, запрещенная в России.