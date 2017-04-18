Клинцевич рассказал, с чем связано изменение позиции Эрдогана по Асаду

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Поддержка лидером Турции Тайипом Реджепом Эрдоганом позиции США о необходимости привлечь президента Сирии Башара Асада к ответственности за химатаку в Идлибе может быть реакцией на сообщения о возможной приостановке чартерных рейсов из России в Турцию, считает первый замглавы оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич.

Во вторник пресс-служба Белого дома сообщила, что в ходе телефонного разговора президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Дональд Трамп "согласились с важностью привлечения сирийского президента Башара Асада к ответственности" после инцидента с химоружием в сирийской провинции Идлиб. США и их союзники по коалиции, не прислушиваясь к призывам РФ провести всестороннее и беспристрастное расследование, обвиняют сирийскую армию в применении химоружия в Идлибе, не представляя при этом никаких доказательств.

"На мой взгляд, его (Эрдогана) солидарность с Дональдом Трампом по Сирии не в последнюю очередь стала реакцией на сообщение Росавиации о возможной приостановке чартерных рейсов в Турцию", — сказал Клинцевич, которого цитирует его пресс-служба.

Сенатор посоветовал Эрдогану не политизировать ситуацию и не делать преждевременных выводов.

'Что касается приостановки чартерных рейсов, то Россия, принимая то или иное решение, будет исходить исключительно из интересов безопасности своих туристов", — сказал Клинцевич.

По его мнению, президент Турции "определенно ведет двойную игру — что называется и нашим, и вашим".

"Не исключаю, что после победы на конституционном референдуме, укрепив свои позиции, он решится на какие-то еще более сложные комбинации", — полагает сенатор.

Воскресный конституционный референдум в Турции о переходе с парламентской на президентскую форму правления закончился победой его сторонников с 51,2% голосов.

Ранее источник в отрасли заявил РИА Новости, что Росавиация разослала российским авиакомпаниям телеграмму, в которой говорится о возможной приостановке чартерных рейсов в Турцию в связи со сложной внутриполитической обстановкой в этой стране.