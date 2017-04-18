Украина запретила въезд шести гражданам Узбекистана из-за посещения Крыма

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости. Шести гражданам Узбекистана запретили въезд на территорию Украины на три года из-за посещения Крыма, сообщила во вторник пресс-служба украинской Государственной пограничной службы.

"Пограничники на админграницах с Крымом обнаружили шесть узбеков без необходимых документов… Сейчас за данные правонарушения всем иностранным гражданам запрещен въезд на территорию Украины в течение трех лет", — говорится в общении.

По данным ведомства, в понедельник к контрольному пропуску "Чонгар" с Крыма прибыли шесть граждан Узбекистана. Во время пограничного контроля пограничники установили, что иностранцы на территорию Крыма попали через пункт пропуска, функционирование которого временно приостановлено, и в них отсутствуют специальные разрешения для пребывания в Крыму, добавили в ведомстве.