СМИ: Трамп пообещал Эрдогану сотрудничать в борьбе с курдами

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с лидером Турции Реджепом Эрдоганом пообещал тесное сотрудничество по Сирии и Ираку, а также в борьбе с курдскими военизированными формированиями, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, близкие к турецкому президенту.

"Я ценю нашу дружбу, существует много важных дел, которые мы должны осуществить вместе", — цитирует агентство слова Трампа, предоставленные неназванным источником.

Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что Дональд Трамп поздравил Эрдогана с победой на конституционном референдуме, также оба президента заявили о необходимости привлечения сирийского лидера Башара Асада к ответственности после инцидента с химоружием в Идлибе, в котором США и их западные союзники, не дожидаясь проведения всестороннего расследования, бездоказательно обвиняют сирийских военных.

Воскресный конституционный референдум в Турции о переходе с парламентской на президентскую форму правления закончился победой его сторонников с 51,2% голосов. Между тем госдеп США отмечал обеспокоенность наблюдателей референдума.