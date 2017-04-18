Северокорейский дипломат заявил о готовности страны к ядерной войне с США

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Армия КНДР готова ответить на ядерную войну, в случае если ее развяжут США, заявил полномочный министр посольства КНДР Зин Чжон Хеп.
В последнее время ситуация вокруг Корейского полуострова обострилась. В мире призывают стороны к сдержанности.
"Наша армия и наш народ имеют волю, готовность и силу ответить на любую провокацию со стороны враждебных сил. Наша армия и наш народ готовы ответить на любые агрессивные действия со стороны США и со стороны враждебных сил. Если они захотят ядерной войны, то мы можем ответить ядерной войной, если они хотят всесторонней войны, мы готовы и на всестороннюю войну", — сказал Зин Чжон Хеп на встрече с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.
Ситуация вокруг КНДР усугубилась и с подходом к Корейскому полуострову ударной группы военных кораблей США во главе с авианосцем "Карл Винсон", поскольку после удара американских крылатых ракет по Сирии СМИ стали активно развивать тему возможности таких же действий против КНДР.
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