Северокорейский дипломат заявил о готовности страны к ядерной войне с США

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Армия КНДР готова ответить на ядерную войну, в случае если ее развяжут США, заявил полномочный министр посольства КНДР Зин Чжон Хеп.

В последнее время ситуация вокруг Корейского полуострова обострилась. В мире призывают стороны к сдержанности.

"Наша армия и наш народ имеют волю, готовность и силу ответить на любую провокацию со стороны враждебных сил. Наша армия и наш народ готовы ответить на любые агрессивные действия со стороны США и со стороны враждебных сил. Если они захотят ядерной войны, то мы можем ответить ядерной войной, если они хотят всесторонней войны, мы готовы и на всестороннюю войну", — сказал Зин Чжон Хеп на встрече с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.

Ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась еще в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года Северная Корея провела еще одно ядерное испытание; кроме того, в течение года было произведено порядка 20 ракетных испытаний.

Ситуация вокруг КНДР усугубилась и с подходом к Корейскому полуострову ударной группы военных кораблей США во главе с авианосцем "Карл Винсон", поскольку после удара американских крылатых ракет по Сирии СМИ стали активно развивать тему возможности таких же действий против КНДР.

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