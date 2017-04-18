Вице-президент США заявил о готовности к всестороннему давлению на КНДР

ТОКИО, 18 апр — РИА Новости, Иван Захарченко. Вице-президент США Майк Пенс выразил готовность оказывать как дипломатическое, так и экономическое давление на КНДР в связи с продолжением ее ракетной и ядерной программ.
"Все варианты находятся на столе", — повторил в очередной раз Пенс слова президента США Дональда Трампа на пресс-конференции по итогам переговоров с вице-премьером Японии Таро Асо.
При этом Пенс пообещал, что США будут защищать Японию перед лицом угрозы со стороны КНДР. "Америка вместе с Японией", — приводит слова Пенса агентство Киодо.
Как сообщалось ранее, к берегам Кореи движется ударная группа военных кораблей США во главе с авианосцем "Карл Винсон". Со своей стороны Пхеньян заявляет, что в случае провокации против него будет нанесен превентивный удар по американским кораблям и военным базам, в том числе на территории Японии.
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