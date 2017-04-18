Президент Молдавии предлагает перейти к смешанной избирательной системе

КИШИНЕВ, 18 апр – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон предлагает перейти к смешанной избирательной системе.

Для того чтобы перейти к смешенной избирательной системе, необходимо внести изменения в конституцию Молдавии.

"Учитывая, что категорически неприемлемо предложение демократов о переходе к одномандатной системе голосования, и что большинство населения хотят изменений, поэтому предлагаю перейти к смешанной избирательной системе", — сказал Додон на брифинге во вторник.

Согласно действующему законодательству, выборы в парламент республики проводятся по одному общенациональному избирательному округу, в котором избирается 101 депутат.